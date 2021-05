Kraków. Za czym tęsknią mieszkańcy? Chcą powrotu na Rynek Główny i spotkań z przyjaciółmi

Jak wynika z raportu, przemieszczania się bez maseczek chce aż 81 proc. ankietowanych kobiet i 70 proc. mężczyzn. Również więcej kobiet (71 proc.) chce powrotu do osobistych wizyt lekarskich oraz do nauki stacjonarnej w szkole i na uczelni (18 proc.). Takich różnic badanie wskazuje więcej - mężczyźni chętniej wróciliby do udziału w meczach i wydarzeniach sportowych, kobiety zaś w festiwalach, koncertach i targach gastronomicznych. 20 proc. procent Polaków tęskni do swobodnej celebracji wydarzeń religijnych, zaś 44 proc. badanych chce swobodnego korzystania z galerii handlowych. Co ciekawe, tylko 7 proc. ankietowanych chce powrotu do biura i pracy stacjonarnej.