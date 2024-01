Kraków. Za miesiąc rozpoczynamy ferie zimowe. Wojewoda małopolski: Służby w gotowości Ewa Wacławowicz

Ferie zimowe w Małopolsce rozpoczniemy 12 lutego i będziemy mogli się nimi cieszyć aż do 25 lutego. Oznacza to, że dzieci i młodzież z regionu z zimowej przerwy skorzysta jako ostatnia w kraju. Te dwa tygodnie to wymagający czas dla służb. Przed nimi wyzwania w postaci m.in. patrolowania stoków narciarskich, kontroli drogowych, kontroli przeciwpożarowych w obiektach wypoczynkowych i wiele więcej. Deklarują one jednak pełną gotowość.