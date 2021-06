Kraków. Zakrzówek zamknięty, ale ludzie się kąpią [ZDJĘCIA]

Na terenie Zakrzówka trwają prace, które finalnie mają się zakończyć powstaniem tu wyjątkowa baza do uprawiania sportów wodnych oraz bezpieczne miejsce do rekreacji. Przez okres budowy obowiązuje zakaz wstępu na kąpielisko wśród skałek. Okazuje się jednak, że nie wszyscy dostosowują się do zakazu.

Zalew Zakrzówek powstał w 1990 r. po wypełnieniu wodą starego kamieniołomu. Składa się z dwóch zbiorników połączonych przesmykiem. Akwen udostępniony jest do nurkowania. Pod wodą, na głębokości 7–31 metrów, leżą łodzie i auta.