Kraków. Zamykanie w galerii Plaza. To centrum handlowe opuszcza Cinema City. Następny ma być Carrefour

Galeria Plaza już bez kina. Co dalej z popularnym centrum handlowym?

Obecnie w Krakowie funkcjonują trzy kina Cinema City w galeriach: Bonarka, Kazimierz i Zakopianka. To w sumie 40 sal kinowych, w tym 3 sale VIP i jedna sala 4DX.

Były plany, że Plaza zmieni się w outlet. W zeszłym roku projekt jednak upadł. Zarządzanie Plazą przejęła firma Cream Property Advisors, której wytyczono zadanie wprowadzenia oszczędności, obniżenia kosztów funkcjonowania galerii, a następnie doprowadzenia do jej sprzedaży.

W Galerii Plaza funkcjonuje m.in. sklep Carrefour. Tam dowiedzieliśmy się, że ten punkt handlowy będzie w tej lokalizacji działał do końca lipca.

Plaza ma 35 tys. mkw powierzchni. Co może tam powstać? Według planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru - usługi. Czyli ktoś może próbować prowadzić tam własne centrum handlowe, ewentualnie je rozbudować. Można jednak również przekształcić budynek na biurowiec, wielkie centrum fitness czy też kompleks kortów do squasha. Może to być centrum innych sportów.