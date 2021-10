Kraków. Zapomniany, niesamowity cmentarz. Tu rośnie las krzyży niechcianych [ZDJĘCIA]

Jest to miejsce nietypowe gdyż przechodząc już przez wąwóz do kościoła napotykamy liczne stare niechciane cmentarne krzyże. Może nasunąć się tu podobieństwo do Góry Krzyży jaka znajduje się na Litwie (Szawle) tylko, że tam krzyży są tysiące. Jednakże zarówno tam jak i w Górce Kościelickiej są one symbolem wiary i nadziei.