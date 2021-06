Kraków. Żar leje się z nieba! Upały dotarły do miasta. Zamknięcie postoju dorożek, uruchomiono kurtyny wodne Katarzyna Pajączek

Andrzej Banas / Polska Press

Termometry w Krakowie mają wskazać w czwartek, 17 czerwca, niemal 30 stopni Celsjusza. Pogoda w kolejnych dniach również da się we znaki. Upały utrzymają się co najmniej do niedzieli. W związku z falą upałów krakowianie będą mogli skorzystać z uruchomionych kurtyn wodnych. Podjęto także decyzję o zamknięciu postoju dorożek na Rynku Głównym.