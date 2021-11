Kraków. Zdewastowany pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego i Legionistów. Ambasada Ukrainy: "To prowokacja". Policja szuka sprawców

Zniszczenia pomnika zostały zauważone przez policję w sobotę (6 listopada) w godzinach porannych. Na cokole pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego namalowano litery "IN". Czwórka Legionowa została pomalowana farbami żółtą i niebieską. Na miejscu policjanci znaleźli też karton, na którym napisano cyrylicą "Polska nie tylko dla panów". Przy pomniku znaleziono puste puszki ze sprayem do malowania.

Kolory, jakich użyto do dewastacji Czwórki Legionowej przypominają ukraińską flagę, tyle że namalowaną do góry nogami.

- To nie jest dowód na to, że sprawcami byli Ukraińcy. Prowadzimy czynności, które mają doprowadzić do ujawnienia sprawców i wyjaśnić okoliczności dewastacji - zaznacza podinsp. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.

Szybko zareagowała Ambasada Ukrainy w Polsce: "Ten haniebny incydent, który miał miejsce w przededniu Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, traktujemy jako prowokację mającą na celu pogorszenie dobrosąsiedzkich stosunków między Ukrainą a Polską".