Kraków. Zmiany przy Filharmonii: ułatwienia dla pieszych, brak pasów do skrętu, nowe miejsca postojowe

- Wprowadzone zmiany są tym bardziej istotne, że z tych przejść w dużej mierze korzystają dzieci, uczęszczające do pobliskiej szkoły podstawowej. Wdrożenie tego rozwiązania jest także ważne w odniesieniu do zmian w przepisach, które weszły w życie 1 czerwca. W jego ramach piesi zyskali pierwszeństwo już podczas zbliżania się do przejścia - dodają w magistracie.

Obszar skrzyżowania zostanie zmniejszony poprzez zlikwidowanie wydzielonych pasów do lewo lub prawoskrętów dla samochodów. Uzyskana, dzięki tym zmianom, powierzchnia ma być przeznaczona pod miejsca typu kiss and ride w celu umożliwienia szybkiej przesiadki pasażerów samochodów na inny rodzaj transportu, bądź podwiezienie osób np. do Filharmonii Krakowskiej. - Z uwagi na dozwolony krótki postój – do 3 min., miejsca te będą dostępne przez większość czasu dla ich użytkowników, co ma szczególne znaczenie biorąc pod uwagę obszar, w jakim są wyznaczane, czyli ścisłe centrum miasta - podkreślają w urzędzie.