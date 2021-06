Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej podczas długiego weekendu. Będą też utrudnienia w związku z remontem drogi

Taki Dzień Dziecka to marzenie! W Ogrodzie Doświadczeń zabawa łączy się z nauką

Dzień Dziecka w Ogrodzie Doświadczeń to możliwość bezpiecznej realizacji wielu szalonych pomysłów, które przychodzą do głów najmłodszym. A od 1 czerwca do stałego programu Ogrodu dołączyły zajęcia edukacyjne oraz kino sferyczne Planetarium. Każdorazowo wymagana jest rezerwacja.