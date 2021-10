Kraków. Zniknęły trzy tony mięsa drobiowego zakażonego salmonellą. Oskarżeni o jego kradzież milczą, co zrobili z trefnym towarem

Do kradzieży i spowodowania zagrożenia epidemiologicznego doszło w styczniu i lutym br. Za pierwszym razem z zakładu pod Krakowem zniknęły dwie palety kurczaków o wadze 660 kg, za drugim razem trzy palety po 660 kg wartych 36 tys. zł. Braki zauważył jeden z pracowników, sprawdził monitoring i ustalił jakim samochodem dostawczym ktoś wywiózł mięso.

Pojazd należał do firmy transportowej, z usług której zakład już korzystał. W ten sposób ustalono nazwisko kierowcy oraz magazyniera, który wydał groźny towar.

Zatrzymano i aresztowano Piotra G., magazyniera pracującego od 8 lat w zakładzie. Ukrainiec był od 4 lat kierowcą w firmie transportowej.

Firma miała zakład produkcyjny, ale i dwa magazyny. W pierwszym tzw. wyrobów gotowych na plastikowych paletach był świeży towar, w drugim magazynie, na drewnianych paletach, produkt mrożony. Świeży trafiał do klienta, mrożony czekał nawet 12 miesięcy na wysyłkę. Niektóre partie mrożonego mięso mogły zawierać szczepy bakterii salmonelli od ptaków. O ich uboju decydował Powiatowy Lekarz Weterynarii. Salmonella mogła być w gotowym produkcie i wtedy towar był wycofany z obiegu i trafiał do tego magazynu. Towar z salmonellą był przechowywany w mrożni w temperaturze minus 22 stopni, był wysyłany do zakładów, które zajmowały się termiczną obróbką takiego skażonego mięsa.