Kraków znów proponuje przedsiębiorcom mikropożyczki. Chce dotrzeć m.in. do samozatrudnionych

Jak przekazał krakowski magistrat, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na terenie Krakowa uprawnionych do skorzystania z mikropożyczki jest około 112 tys. podmiotów, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą.

- W pierwszym etapie, czyli od początku kwietnia do przełomu sierpnia i września, ponad 55 tys. mikroprzedsiębiorców skorzystało z finansowej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, otrzymując mikropożyczki do wysokości 5 tysięcy złotych. Ale jeszcze około 46 tys. krakowskich mikrofirm, w tym samozatrudnionych, nie ubiegało się o to wsparcie. To właśnie do nich próbujemy teraz dotrzeć – podkreśla Bogusław Kośmider.

Do tej pory Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przyjął ponad 65 tys. wniosków o mikropożyczkę, pozytywnie rozpatrzył ponad 55 tys. wniosków i wypłacił pomoc na łączną kwotę około 275 mln zł.