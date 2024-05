38 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania na biznesowy start. Po takie pieniądze w Krakowie najchętniej sięgają mobilni fryzjerzy

802 wnioski

Od 11 do 15 marca tego roku mieszkańcy Krakowa złożyli 802 wnioski na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. To rekordowy wynik biorąc pod uwagę, ze w poprzednich latach tyle wniosków składano łącznie podczas dwóch terminów w jednym roku. Ci, którzy dostaną dofinansowanie, będą mieli do wydania do 38 tys. zł. Warunkiem bezzwrotnej dotacji jest utrzymanie działalności przez rok.