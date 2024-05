Eugeniusz Pitala z Krakowa pracuje jako szewc już 70 lat. Obawia się, że będzie musiał zamknąć zakład z powodu zbyt wysokich kosztów pracy

Bezwzględne prawa rynku

Ceny materiału potrzebnego do naprawy butów poszły mocno w górę. Kawałek tworzywa do wyrobu fleków kosztuje niemal 50 zł. Do tego dochodzi duża podwyżka cen za energię elektryczną. Do tej pory nie podnosiłem cen za moje usługi, ale chyba nie będę miał wyjścia. Inaczej będę musiał zamknąć zakład. Obawiam się tylko, że im wyższe ceny tym mniej klientów będzie do mnie przychodził - mówi Eugeniusz Pitala.