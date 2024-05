Jedyna taka sól na świecie. Wydobywają i warzą w Łapczycy pod Bochnią. Ma udowodnione działania lecznicze! Marcin Banasik

Na małej łące w Siedlcu pod Bochnią rośnie drzewo, a obok stoi żelazny "konik". Wygląda jak zabytkowe urządzenie do pompowania ropy naftowej z wnętrza ziemi. Zamiast czarnego złota wydobywa się tu jednak inny skarb. Pompowana jest tutaj lecznicza solanka ze złóż, które zalegają kilkaset metrów pod ziemią. Później rurami płynna solanka trafia do zakładu w Łapczycy, gdzie jest warzona. To jedyne takie miejsce w Polsce, ale i na na świecie, gdzie pozyskuje się sól, która ma udowodnione i certyfikowane działanie lecznicze.