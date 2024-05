Jan Homel zbiera narzędzia, których już nikt nie używa. Odnawia je i nie pozwala im zniknąć z naszego świata

- Kołodziejstwo – posiadam koła, elementy do wozów, drewnianych narzędzi rolniczych. Ten warsztat jest zbliżony do stolarskiego. Ciesielstwo – posiadam komplet narzędzi, których używał cieśla przy budowie domów, stodół, szop, drewutni oraz więźb dachowych. Przedmioty gospodarstwa domowego – zbiór zanikających starych przedmiotów, z których korzystano na co dzień w domu - gliniane garnki, młynki, maszynki, żelazka, ręczne pralki, kołowrotki, maselnice - wymienia Jan Homel.