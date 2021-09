"Kraków zrywa z betonem": powstał projekt tworzenia nowych terenów zielonych [ZDJĘCIA]

- Czas betonu się skończył w Krakowie. Mieszkańcy chcą zieleni, drzew. Niech Kraków, przykładem innych stolic europejskich, rozbetonuje chodniki i ulice. Zgłosiłam projekt ogólnomiejski, dotyczący całego Krakowa. Bardzo się cieszę, że został pozytywnie zweryfikowany. Wskazałam kilka miejsc w Krakowie, gdzie beton można zastąpić zielenią i drzewami. Dokładne lokalizacje zostaną wybrane, jeżeli projekt zostanie wybrany do realizacji - informuje Paulina Poniewska, która zgłosiła do budżetu obywatelskiego 2021 projekt "Kraków zrywa z betonem".

Koszt realizacji projektu to kwota 150 tys. zł. Zadanie ma polegać na zerwaniu asfaltu z ulic w miejscach zakazu jazdy (w zakolach gdzie ze względu na bezpieczeństwo, można to zrobić) zerwaniu płyt chodnikowych, poszerzeniu okienka drzew, stworzeniu trawników, zasadzeniu krzewów, a gdzie to możliwe to także drzew.