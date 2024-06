Krakowianki akademickimi mistrzyniami Polski. W finale wygrały jednym punktem!

Krakowianki były jednymi z faworytek turnieju finałowego i udało im się to potwierdzić na parkiecie. Zaczęło się od krakowskiego starcia, w którym AZS Politechnika Krakowska pokonała Uniwersytet Jagielloński 71:51. W kolejnym meczu PK okazała się lepsza od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 85:46 oraz Politechniki Poznańskiej 87:46.

Te wyniki to była już przepustka do gry o czołowe lokaty wśród akademickich drużyn w Polsce. Po zwycięstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika Toruń 70:56 krakowianki były już w półfinale. A po kolejnym meczu, tym razem z Politechniką Gdańską i wygraną 72:60 droga do finału stała już otworem.

W finale AZS Politechnika Krakowska pokonała bardzo mocny zespół Akademii Marynarki Wojennej Gdynia. Jak zacięta, jak wyrównana to był rywalizacja świadczy wynik. Ekipa z Krakowa wygrała 92:91.

Dodatkowo w krakowskie ręce trafiła nagroda indywidualna. MVP finałów została bowiem Marta Wdowiuk.