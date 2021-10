Krakowscy policjanci zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu

Policjanci udali się do jednej z miejscowości na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie według ich informacji 23-letni mężczyzna miał nielegalnie wytwarzać wyroby tytoniowe. Gdy weszli na teren jednej z posesji, ujawnili wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy oraz urządzenia służące do ich nielegalnej produkcji. Kryminalni podczas przeszukania posesji zabezpieczyli maszyny służące do produkcji papierosów, żelazko elektryczne do zgrzewania folii na opakowaniach, mierniki wilgotności oraz przygotowane puste opakowania kartonowe z logiem jednej z popularnych firm produkujących wyroby tytoniowe.

Okazało się, że za przestępczym procederem nielegalnej produkcji papierosów stoi 23-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Za nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych oraz przenoszenie i posiadanie wyrobów tytoniowych oraz krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy, 23-latkowi poza wysoką karą grzywny grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.