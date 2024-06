Spektakularna akcja policji. W paczkach na drewno kominkowe ukryto miliony nielegalnych papierosów

Policjanci zajmujący się zwalczeniem przestępczości gospodarczej po raz kolejny wpadli na trop podrobionych papierosów, które miały trafić w okolice Krakowa. Ze zgromadzonych informacji wynikało, że towar został wyprodukowany w nielegalnej fabryce, a jego hurtowa ilość świadczy o tym, że miał on być wprowadzony na rynek w dużej skali.

Zgromadzone materiały doprowadziły pracujących nad sprawą policjantów do podkrakowskiej miejscowości. To właśnie tam znajdowały się wynajęte magazyny, a do jednego z nich miał trafić ogromny transport.