Krakowska piosenkarka Kaśka Sochacka przedstawia singiel „Szum”, który zapowiada jej drugi album

Lecz to nie rachunki były jej w głowie – bo właśnie pod Wawelem skrzyknęła pierwszy swój zespół i zaczęła występować w lokalnych klubach. Przełomem w jej karierze okazało się uczestnictwo w telewizyjnych programach „Mam talent!” i „Must Be The Music”. Choć nie wygrała żadnego z nich, przy okazji drugiego zwrócił na nią uwagę łowca talentów – Paweł Jóźwicki. Zauroczony jej głosem, zaproponował nagranie debiutanckiego albumu i wydanie go nakładem swej wytwórni Jazzboy.