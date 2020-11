Krakowska sędzia piłki nożnej Karolina Bojar-Stefańska pochwaliła się filmikiem już jako mężatka. Z nową fryzurą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Strajk Kobiet. Coraz więcej sportowców popiera protest na ulicach. Ostra reakcja Justyny Kowalczyk 2.11

Strajk Kobiet. Coraz więcej sportowców dołącza do protestu wywołanego orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wśród nich są głównie kobiety, jak np. zawodniczki AZS UJ Kraków, ale i piłkarze ekstraklasy. Nie wszyscy kibice przyjęli to ze zrozumieniem. Niektórzy z nich w komentarzach umieszczonych w mediach społecznościowych radzą, by zawodnicy zajęli się raczej graniem w piłkę, niż polityką. Zobacz w galerii, jacy zawodnicy i jakie zawodniczki podpisują się pod postulatami Strajku Kobiet, a kto jest przeciw.