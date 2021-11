Krakowski producent Gromee nie zwalnia tempa. Razem z Olivią Addams prezentują singiel „Broken” Paweł Gzyl

Gromee i Olivia Addams Materiały prasowe

Gromee to czołowy polski didżej, producent - a ostatnio juror w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. Wielokrotnie podbijał listy przebojów utworami takimi jak „One Last Time" czy „Cool Me Down”. Teraz powraca z nowym tanecznym hitem - "Broken".