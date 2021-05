Krakowski projekt SoundQ powraca z nową piosenką i teledyskiem - "Disco Turista Antifascista"

SoundQ to artystyczny alias producenta i wokalisty Kuby Kubicy – niestrudzonego outsidera krakowskiej tanecznej alternatywy. Ma on na swym koncie trzy albumy powstałe w latach 2008 - 2018. Znajdująca się na nich muzyka balansuje od synth-popu, przez tech-house, po ambient. W najnowszym nagraniu SoundQ rozbrzmiewają echa muzyki z lat 80. - choćby takich grupa, jak Heaven 17 czy Bronski Beat.

- Przez bardzo długi czas uważałem się za „anty-ejtisa”. Urodziłem się co prawda w latach 80., ale muzyką zacząłem się interesować dopiero na początku kolejnej dekady. Lata 80. kojarzyły mi się głównie ze śmiesznymi dęciakami, gęstym sosem pogłosów (w tym klasycznym, zbramkowanym werblem) i trochę teatralnymi wokalami. Z drugiej strony, jedną z pierwszych piosenek którą sam zaśpiewałem (jeszcze w zerówce) była „Within You” Bowieg z filmu "Labirynt". I tak to trochę wyglądało, że świadomie słuchałem 90s’owego rocka (na elektronikę czas przyszedł dopiero pod koniec lat 90), a podprogowo chłonąłem muzykę lat 80. przez VHS-owe soundtracki. Prince, Carpenter, Gabriel, wspomniany Bowie itd. Myślę, że „ejtisy” miały na mnie większy wpływ niż przez długi czas byłem gotów przyznać. Ten dysonans towarzyszy mi do dziś, bo ludzie często piszą do mnie coś w stylu „I totally dig your 80s vibe” a ja się dziwię, bo sam tego nie dostrzegam - mówi nam Kuba Kubica.