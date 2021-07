Budowa S7 w Krakowie. Tak będzie wyglądać obwodnica Krakowa pomiędzy Mistrzejowicami i Nową Hutą [WIZUALIZACJE, MAPY]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Budowa S7 w Krakowie

Budowa trasy S7, która łączy Gdańsk i Chyżne stale postępuje. W skład drogi ekspresowej S7 wchodzi także obwodnica Krakowa od węzła Bieżanów do węzła Mistrzejowice. Obecnie gotowy jest odcinek pomiędzy węzłami Nowa Huta (Igołomska) aż do węzła A4 Kraków-Bieżanów. Do wybudowania pozostał już tylko fragment pomiędzy Nową Hutą a Mistrzejowicami, gdzie S7 łączyć się będzie z Północną Obwodnicą Krakowa, która będzie mieć numer S52.

Budowa S7 w Krakowie wchodzi w skład większego kontraktu pomiędzy położoną na północ od Krakowa miejscowością Widoma (bez węzła z obecną trasą DK7) i wspomnianym węzłem w Nowej Hucie. Całość inwestycji w skład projektu połączenia trasą ekspresową Krakowa z Warszawą.