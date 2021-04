Krakowskie absurdy budowlane. Deweloper płakał, jak to wymyślał [zdjęcia] 23.04.2021

"Dziękujemy Ci, księże Pawle". Uroczystości pogrzebowe ks. Pawła Mieleckiego, kapelana małopolskiej policji [ZDJĘCIA]

W piątek (23.04) na cmentarzu komunalnym w Kętach zostanie pochowany ks. Paweł Mielecki, zmarły w wieku 42 lat wikariusz parafii bł. Jerzego Popiełuszki w Krakowie, kapelan małopolskiej policji. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już dzień wcześniej w Krakowie. - Bóg dał nam spotkać się z ks. Pawłem na pewien czas. Ten czas się skończył. Duch Pański go porwał, a my idziemy dalej drogą naszego powołania. Idziemy z radością, bo głosimy prawdę o zmartwychwstaniu w Jezusie. To ona jest naszą nadzieją - mówił w ks. Jerzy Czerwień podczas mszy św. za duszę zmarłego kapłana w kościele na krakowskim os. Złocień.