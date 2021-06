Krwiodawcy z Klubu HDK PCK im. Dzieci Oświęcimia ratują ludzkie życie od 55 lat. W tym czasie oddali ponad 11,6 tys. litrów krwi

Piszą karty historii Polskiego Czerwonego Krzyża i miasta Oświęcim od 55 lat

Idea krwiodawstwa zrodziła się z potrzeby i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Klub powstał 9 maja 1966 r., a jego założycielem i jednocześnie pierwszym prezesem był Leon Piecuch. Później funkcję tę pełnili: Paweł Kłoda, Jan Fajto, Zygmunt Klimala, Kazimierz Ichniowski, a po nim stery przejął Mirosław Bryg.

17 lipca 1989 r. klubowi krwiodawców – chemików nadano imię Dzieci Oświęcimia, a dwa lata później klub otrzymał od załogi ówczesnych Zakładów Chemicznych Oświęcim sztandar, jako symbol szacunku i uznania za humanitarne dokonania.

- Przez długie lata głównym sponsorem naszego klubu były Zakłady Chemiczne Oświęcim z dyrektorem dr Janem Babiarzem na czele, któremu idea krwiodawstwa była bardzo bliska

– mówi Mirosław Bryg, prezes klubu HDK PCK im. Dzieci Oświęcimia. - Przemiany gospodarcze, zmiany zarządów, nazw zakładów chemicznych oraz bezwzględna ekonomia doprowadziły w konsekwencji do tego, że zaprzestano się nami interesować. To boli, ale cóż. Krwiodawcy idą do przodu, kontynuując swoją działalność, która jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu. darczyńców – dodaje.