Piwnica Mirosława Ganobisa. To historia Oświęcimia sprzed II wojny światowej, ale także z czasów Auschwitz-Birkenau. WIDEO

Jak podkreśla Mirosław Ganobis, ponad sto jego eksponatów znajduje się w Światowej Objazdowej Wystawie o Auschwitz, organizowanej przez Hiszpana Luisa Ferreiro. Eksponaty historyka znad Soły na wystawie dotyczą okresu międzywojennego Oświęcimia. Obecnie wystawa prezentowana jest w Los Angeles, a stamtąd powędruje do Bostonu i Toronto.

- Hiszpan prezentuje w świecie historię Auschwitz, bo nie wszyscy mogą dotrzeć do Oświęcimia. Moje materiały pokazują, że przed wybuchem II wojny światowej społeczność żydowska była nieodłączną częścią miasta i doskonale dogadywała się z Polakami. Zawsze trzeba przypominać, że Oświęcim to nie tylko obóz. To normalne miasto, żyjące kiedyś i obecnie swoim życiem, choć dźwigające bolesne brzemię historii – zwraca uwagę Mirosław Ganobis. - Ci, którzy zwiedzili były obóz obejrzeli z bliska „piekło”, ale po jego opuszczeniu powinni zobaczyć drugie oblicze grodu nad Sołą.