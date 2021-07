Krynica-Zdrój. Dochód z ponad 60 woków nakrętek trafi do piątki potrzebujących osób

Pierwsze metalowe serca na nakrętki stanęły w Krynicy-Zdroju na początku 2021 roku. Po czterech miesiącach akcji pierwszy transport nakrętek trafił do skupu. Udało się uzbierać aż 60 dużych worków.

- Każdy napełniony worek o pojemności około 100 litrów to pomoc dla piątki chorych osób z terenu naszej parafii: Oli, Anitki, Mai, Oliwiera oraz Moniki. Czwórka z nich to dzieci. By wysłać je na rehabilitację, musimy jednak zebrać znacznie więcej, ponieważ kilogram nakrętek to jedna złotówka, ale takie tempo zbiorów naprawa nadzieją, że wspólnie spełnimy to marzenie.

W imieniu potrzebujących i ich rodziców, bardzo dziękujemy

– informuje Iwona Grzebyk-Dulak, radna Krynicy-Zdroju.

Kryniczanie objęci akcją mają od 10 do 21 lat. To dla nich można wrzucać nakrętki m.in. do kosza ustawionego w pobliżu kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na krynickim Czarnym Potoku. W podobny sposób, zbierania plastikowych nakrętek, pomagają także w Nowym Sączu, Muszynie i Starym Sączu.