Nowa wiceburmistrz Zakopanego rozpoczęła pracę. Czym będzie się zajmować?

- Poznaliśmy się niedawno, bo podczas kampanii. Mieliśmy bardzo podobne do siebie programy i widzę, że pani Iwona ma pomysły na miasto zbieżne z moimi i mojego komitetu. Wiele rzeczy chciała realizować w podobny sposób jak my. Stąd taka decyzja, która jest oparta nie tylko programem wyborczym i ambicjami, ale doświadczeniem, wykształceniem i osiągnięciami - zaznacza Łukasz Filipowicz.

- Oba miasta są miastami turystycznymi. Krynica jest gminą miejsko-wiejską ale szczególnie miasto jest turystyczne, a więc ten obszar i te problem są podobne. Co było widać w podobieństwie naszych programów w niektórych aspektach - zaznacza Iwona Grzebyk-Dulak. - Mówimy też o tym co mamy w Krynicy, czyli chaosie związanym z drobnym handlem. Wiadomo ten handel musi być, ale to należy usystematyzować. Te punkty mieliśmy zbieżne w naszych programach - dodaje mówiąc o planach działania na najbliższe miesiące.

- Nie znam tych relacji międzyludzkich jak rdzenny mieszkaniec Zakopanego. Pracę dopiero zaczynam, dopiero wejdę w szereg relacji. Być może jest to na plus, że nie znam wszystkich wiadomości dotyczących danego miasta. Będę się skupiać by jak najbardziej rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, by mieszkańcy Zakopanego, mimo że nie pochodzę z Podhala byli zadowoleni z mojej pracy. To jest dla mnie kluczowe, ale też mój gabinet będzie otwarty. Będę się chciałą spotykać z mieszkańcami i rozmawiać , a nie wchodzić w konflikty. Poprzeczkę będę chciała postawić wysoko, żeby od siebie wymagać najwięcej - zapowiada Iwona Grzebyk-Dulak.

To, że nowa wiceburmistrz jest osobą mało znaną na Podhalu i to, że jest poza jakimikolwiek układami jako zaletą postrzega nowy burmistrz. - Specyfikę regionów góskich i turystycznych pni Iwona zna doskonale. więc nie boję się o to, że może sobie nie poradzić. Traktuję to jako największy atut. Osoba z zewnątrz na wiele rzeczy patrzy chłodno, patrzy analitycznie i może te decyzje podejmować bez emocji związanych z miejscem - zaznacza Łukasz Filipowicz.

Nowa wiceburmistrz będzie dojeżdżać do pracy, ale nie jest wykluczona przeprowadzka

Krynica-Zdrój jest oddalona od Zakopanego o przeszło 120 km. Jak zapewnia pani Iwona nie jest dla niej to przeszkodą. - Zakopane nie jest aż tak bardzo oddalone. Ja całe życie dojeżdżałam do pracy. Radną byłam w Krynicy, ale swoją pracę zawodową wykonywałam w innych miejscach. To są ok. 2 godz. jazdy samochodem, więc wszystko z perspektywy czasu wyjaśni się jak zostanie to zorganizowane, ale bez obawy na pewno nie będę zaniedbywać swoich obowiązków. Wszystko wyjdzie w praktyce, bo trzeba zadbać o rodzinę i pracę, a da się to połączyć, bo robiłam to całe życie. To się da wszystko zorganizować - zapowiada nowa wiceburmistrz.