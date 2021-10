Krynica-Zdrój. Na deptaku posadzą 39 tys. krokusów, które zakwitną na wiosnę. Chcą odtworzyć słynną polanę w sercu uzdrowiska [ZDJĘCIA]

Trwa piąty etap rewitalizacji deptaka, czyli remont płyty głównej w Krynicy-Zdrój. To duża inwestycja, która pochłonie aż 55 milionów. W ramach inwestycji na wiosnę posadzono kilkadziesiąt drzew japońskiej wiśni, wcześniej pod topór poszły drzewa, które od lat rosły przy deptaku. Jak zapowiadał wcześniej burmistrz w planach było także odtworzenie słynnej polany krokusów w sercu Krynicy. Teraz trwa sadzenie tych pięknych kwiatów.

- Zakupiliśmy 39 tysięcy cebulek, w ośmiu odmianach. Te przepiękne kwiaty będą sadzone na zieleńcach w kilkunastu miejscach, tak aby cały deptak kwitł na wiosnę - mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdrój.

Wiosną będzie to kolejna atrakcja dla turystów i kuracjuszy. W ramach rewitalizacji nasadzili już kilkadziesiąt drzew gatunku wiśnia różowa, który pochodzi z Japonii i będzie doskonale uzupełniał kolory deptaka na wiosnę, komponując się m in. z bratkami.

Pola krokusowe na deptaku po kilkuletniej przerwie zostaną odtworzone w samym miejscu, co przed laty.