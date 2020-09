Krynica-Zdrój. Strażcy uratowali starszą kobietę

Stanisław Śmierciak

Kwadrans przed godziną piętnastą w środę, 2 września 2020 r., strażacy zostali poproszeni o umożliwienie wejścia do mieszkania samotnej starszej kobiety w Krynicy-Zdroju. Sąsiadów i krewnych tej kobiety zaniepokoiła niemożność nawiązania z nią kontaktu. Nie reagowała także na pukanie do drzwi. Strażacy szybko dostali się do wskazanego mieszkania w jednym z budynków przy. ul. Źródlanej. Kobieta była przytomna, ale jakikolwiek kontakt słowny z nią był niemożliwy. Także nie była w stanie samodzielnie się poruszać. Leciwą mieszkankę kurortu ambulans Pogotowia Ratunkowego zabrał z jej mieszkania do szpitala.