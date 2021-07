Krynica-Zdrój. Trwa remont deptaka w centrum uzdrowiska. Rozkopana płyta w środku sezonu turystycznego nie wszystkim się podoba[ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Trwa piąty etap rewitalizacji deptaka, czyli remont płyty głównej w Krynicy-Zdrój. To duża inwestycja, która pochłonie aż 55 milionów. Zaczęli od wymiany kostki brukowej na 15-centymetrowy granit, płyta będzie przystawała do pozostałych elementów deptaka, do dolnej i górnej części Bulwarów Dietla, Polany Janówka i Parku Dukieta. Prace potrwają do końca listopada 2021 roku. Będzie funkcjonalniej i piękniej, ale nie wszystkim się to podoba.