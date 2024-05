Krzeszowice. Ukradł trzy samochody, jeden z nich spalił

Pojazdy w czasie zdarzenia były niezabezpieczone, a kluczyki do stacyjki znajdowały się wewnątrz. Auta były zaparkowane na terenie prywatnych i ogrodzonych posesji, jednak złodziejowi to nie przeszkadzało. W porze wieczornej i nocnej skradał się na posesję pokrzywdzonych, sprawdzał, czy pojazdy są otwarte, następnie szukał kluczyków do stacyjki, a gdy je znalazł, to po prostu odjeżdżał. W konsekwencji wszystkie ukradzione samochody sprawca porzucał, a jeden z nich nawet doszczętnie spalił. Ostatni prawdopodobnie też chciał spalić, bo gdy policjanci go odnaleźli, wewnątrz była rozlana benzyna.

Policjanci niezwłocznie zajęli się namierzaniem złodzieja, intensywnie pracując nad tą sprawą. Dzięki dobremu rozpoznaniu wśród środowiska mieszkańców, a także na podstawie zebranych dowodów w sprawie, funkcjonariusze szybko ustalili, kto jest sprawcą tych kradzieży. Okazał się nim 38-latek bez stałego miejsca zamieszkania. W trakcie prowadzonych czynności policjanci odnaleźli też wszystkie utracone auta. Były one porzucone na terenie gminy Krzeszowice, większość z nich na poboczach dróg. Okazało się, że jedno z pojazdów, pandę, złodziej doszczętnie spalił.