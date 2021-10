Ksiądz Przemysław Gawlik: Być z kimś przy śmierci, to trudny, ale piękny przywilej

Boi się ksiądz śmierci?

Nie. Boję się choroby, bólu, niepełnosprawności. W tradycji chrześcijańskiej wierzymy, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Ufamy, że po śmierci będziemy w niebie z Bogiem i świętymi. Śmierć jest tylko bramą. Jesteśmy powołani do życia wiecznego.

W szpitalu często styka się ksiądz ze śmiercią?

Codziennie. Ale cały czas podkreślam, że szpital to nie jest umieralnia. Szpital to są ludzie, pacjenci, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, księża.

Można przygotować się na śmierć?

Jest to trudne. W szpitalu mamy wiele oddziałów, m.in.: pacjentów onkologicznych, w trakcie chemioterapii. Na co dzień widzę różne stadia oswajania się ze śmiercią. Od zaprzeczania, złości, pytań: dlaczego ja, aż po akceptację. Czasem warto zaprosić księdza do chorego na rozmowę na temat odchodzenia. Zdarza się, że rodziny nigdy nie mają odwagi zapytać o rodzaj pochówku, ostatnią wolę, nie testament, tylko o duchowe przesłanie. Często zachęcam rodziny, by być, o ile to możliwe w ostatniej godzinie przy umierającym, by trzymać go za rękę. Jest to trudny, ale piękny przywilej.