Kukurydziany Księżyc 2020. Wyjątkowa pełnia Księżyca we wrześniu. Takie zjawisko zdarza się raz na kilka lat

Kukurydziany Księżyc 2020. Wyjątkowa pełnia Księżyca we wrześniu. Jak i o której oglądać?

Pierwszy raz od wielu lat będziemy mogli zaobserwować Pełnię Księżyca już w pierwszym tygodniu września. Pełnię jasności osiągnie on 2 września, a do następnej fazy przejdzie dopiero trzy dni później.

Będzie to tak zwany Kukurydziany Księżyc, pojawiający się na niebie co kilka lat. Jego nazwa wywodzi się z kultury rdzennych Amerykanów. Odnosi się także do pory roku, w której rolnicy zbierają plony swojej pracy. Pojawienie się Kukurydzianego Księżyca oznacza, że już pod koniec miesiąca ujrzymy kolejną pełnię - tym razem będzie to Niebieski Księżyc. Sytuacja ta nastąpi pomiędzy 30 września a 1 października. Ostatni raz miała ona miejsce 31 marca 2018 roku.

Co dokładnie oznacza Niebieski Księżyc?

Mianem Niebieskiego Księżyca określa się pełnię, która dodatkowo pojawia się w tym samym miesiącu co poprzednia. Warto zaznaczyć, że jedynym miesiącem, w którym nigdy nie będziemy w stanie zobaczyć dwóch pełni jest luty. Dlaczego? Otóż między jedną a drugą pełnią Księżyca mija 29,5 dnia. Miesiąc luty jest więc za krótki.