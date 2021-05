Kurów. Coraz bliżej otwarcia nowego mostu na Dunajcu. Plac budowy odwiedził minister Andrzej Adamczyk [ZDJĘCIA]

Codziennie na placu budowy pracuje w czasie jednej około 200 osób, zaś roboty trwają od poniedziałku do piątku nawet do godz. 22.

- Liczymy, że dzięki budowie tej przeprawy poprawią się warunki dojazdu na Sądecczyznę, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego regionu - mówi Ryszard Pagacz, wicewojewoda małopolski.

Most w Kurowie zaprojektowany został jako obiekt typu extradosed. Oznacza to połączenie konstrukcji wantowej z belkową sprężoną. Przeprawa będzie miała wanty, czyli specjalne liny, ale pylony będą niższe niż w mostach wantowych, co sprawia, że te mosty tego typu są tańsze w wykonaniu niż typowe mosty wantowe, jednak bardziej efektowne wizualnie niż obiekty belkowe. Całkowita długość przeprawy wyniesie 602 metry, zaś jej szerokość 17,18 metra.

Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nowy most zostanie oddany do użytku kierowców w październiku. Pozostałe prace przy budowie przeprawy zostaną natomiast ukończone do kwietnia 2022 roku. Koszt inwestycji to ponad 189 mln złotych. Ma ona stanowić początek drogi do Brzeska czyli tzw. sądeczanki.