Kuszenie krakowskich urzędników. Deweloperskie warsztaty w luksusowym hotelu w Szczawnicy Łukasz Bobek Marcin Banasik

Dwudniowy pobyt w luksusowym hotel, pokaz whisky, impreza z DJ-em i zespołem muzycznym do rana – tak wyglądał plan dwudniowych warsztatów „Ciepło dla Krakowa” organizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC), Polską Grupę Energetyczną (PGE) i CEZ Skawina. Współorganizatorem tego spotkania było Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, które zrzesza krakowskich deweloperów. Najciekawsze jest to, że zaproszonych na warsztaty zostało też około 10 urzędników krakowskiego magistratu – wiceprezydent i dyrektorzy jednostek odpowiedzialnych za to, co i jak się buduje w mieście. Ostatecznie pojawiło się dwoje urzędników.