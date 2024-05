Kwiatowe dywany zastąpiły tulipany. Muszyna zachwyca feerią barw. Burmistrz zaprasza do uzdrowiska. Wystosował też apel do turystów

- Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z fontann, informuje, iż fontanny zlokalizowane na terenie naszej gminy służą do celów dekoracyjnych – podnosi Jan Golba, burmistrz Muszyny. - Dlatego zabronione jest wchodzenie do niecki fontann, wprowadzanie do nich zwierząt, kąpiel i mycie zarówno ludzi, jak i zwierząt, czy wlewanie do fontann jakichkolwiek płynów.