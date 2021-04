Lanckorona. Z zabytkowego rynku zniknęły betonowe donice. Konserwator zabytków uznał, że szpecą okolicę [WIDEO] [AKTUALIZACJA]

Kraków. Fort św. Benedykt na sprzedaż. Miejscy aktywiści zgłaszają sprzeciw

Miasto planuje sprzedać jeden z najcenniejszych elementów Twierdzy Kraków - fort św. Benedykt. Jak podkreślają specjaliści, to nie tylko dzieło fortyfikacji, ale również jeden z najbardziej eksponowanych elementów Podgórza. Do pomysłu oddania zabytku w prywatne ręce sprzeciw zgłosili już miejscy aktywiści. - Wyprzedaż majątku mojego i twojego to utrata wpływu na kształtowanie przestrzeni i zarządzania funkcjami - zwraca się do krakowian jeden ze społeczników Maciej Fijak. Miejscy urzędnicy podkreślają, że na sprzedaż fortu musi się zgodzić m.in. małopolski konserwator zabytków. Ostateczne decyzje co do dalszych losów obiektu jeszcze nie zapadły.