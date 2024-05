Lasek Szwerteńki zyska nowy wygląd. Miejski park wypięknieje

Nazwa Lasku Szwerteńskiego pochodzi od niemieckiego partnerskiego miasta Schwerte, którego gospodarze podarowali Nowemu Sączowi kilkanaście drzew i krzewów na zaczątek parku.

Niedaleko lasku znajduje się Pomnik Ofiar Faszyzmu. Kilkunastometrowy monument wg projektu Eugeniusza Miśkowca postawiony został dla upamiętnienia egzekucji 13 więźniów, która była odwetem gestapo za zlikwidowanie wyrokiem Sądu Polski Podziemnej jednego z sądeckich konfidentów.

Obok Lasku znajduje się też Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej – największy plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Nowym Sączu, skatepark, mini park linowy, siłownia “pod chmurką”, kawiarnia i restauracja. W pobliżu jest też kompleks sportowy - kryta pływalnia i hala sportowa ze ścianką wspinaczkową.

Lasek często odwiedzany jest przez mieszkańców i już wkrótce jego wygląd ma się zmienić. - Planujemy poprawić wizerunek tego miejsca. Chcemy, żeby był to kolejny kieszonkowy park w naszym mieście. Nie jest to duży teren, ale bardzo przyjazny bo znajdujący się w ciągu rekreacyjnym wzdłuż Kamienicy. Myślę, ze warto wrócić do tego tematu i zadbać o alejki i zieleń w tamtym miejscu - mówi prezydent Ludomir Handzel.