Laureat „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2024”: VELVET CARE sp. z o.o.

Nasz konkurs, przeprowadzony wspólnie z Województwem Małopolskim oraz Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości , ma na celu wyróżnienie małopolskich przedsiębiorców, którzy w swojej działalności kierują się ideą gospodarki obiegu zamkniętego, a także szkół (stawiamy na edukację!). Warto bowiem podkreślić, że nasza akcja cieszy się rosnącą popularnością wśród placówek edukacyjnych województwa małopolskiego, jest to bowiem świetna okazja do zaprezentowania dotychczasowych działań szkół, opartych na założeniach GOZ.

W 2018 roku w zakładzie Velvet CARE w Kluczach została oddana do użytku pierwsza z dwóch nowoczesnych maszyn papierniczych, trzy lata później kolejna. Największym sukcesem obu instalacji jest maksymalne zamknięcie obiegu wody, aż w 90 procentach. Z uwagi na proces technologiczny i konieczność okresowego uzupełniania świeżej wody, zamknięcie obiegu w stu procentach nie jest na razie możliwe. Zimna, świeża woda w maszynach papierniczych jest niezbędna do chłodzenia, a także do uzupełniania jej strat wynikających z parowania.

Dzięki rozbudowie parku maszynowego o dwie nowoczesne maszyny papiernicze zredukowano w firmie zużycie wody na tonę wyprodukowanej w zakładzie bibułki o ponad połowę (w porównaniu do 2013 r. - czyli do momentu powstania firmy Velvet CARE).

GOZ - co to znaczy?

Celem GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego, w skrócie: GOZ) jest zminimalizowanie wytwarzania odpadów trafiających do środowiska. Gospodarka obiegu zamkniętego zakłada, że produkty, materiały oraz surowce, zarówno te wykorzystane do wytworzenia danego wyrobu, jak i jego eksploatacji, a także pozostające po nim odpady, powinny pozostawać w obiegu gospodarczym tak długo, jak jest to możliwe. Złotą zasadą GOZ jest reguła „3R” – Reduce, Reuse, Recycle (ogranicz, użyj ponownie, odzyskaj). Dotychczas powstawanie odpadów było ostatnim etapem "życia" produktów. Teraz są one traktowane jako surowce wtórne i ponownie wykorzystywane. W ten sposób chronimy środowisko naturalne, oszczędzamy zasoby i uczymy wrażliwości na otaczający nas świat.

Stosowanie zasad GOZ może wydawać się niełatwym zadaniem, ale wartym trudu, nie tylko ze względów ekologicznych czy etycznych, ale także finansowych. Dlaczego?

W działaniach firm i przedsiębiorstw, a także w sferze edukacji widać coraz większą potrzebę na budowanie ekologicznej świadomości. Firmy, które zmieniają sposób projektowania i stawiają na jakość swoich wyrobów, przedłużając ich żywotność, zyskują w oczach konsumentów. Solidne produkty budzą zaufanie i są częściej wybierane podczas zakupów. W ten sposób nie tylko dbamy o czyste środowisko, ale i skutecznie budujemy wizerunek firmy i marki.

Nie do przecenienia są także działania, podejmowane w sferze edukacji. Dzięki zaangażowaniu młodych, możemy mieć nadzieję na społeczeństwo bardziej świadome i odpowiedzialne, które będzie lepiej przygotowane na stawianie czoła ekologicznym i gospodarczym wyzwaniom najbliższych lat.