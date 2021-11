Łęg Tarnowski. Groźny wypadek paralotniarza. 48-letni mężczyzna spadł na ziemię podczas próby startu [ZDJĘCIA]

Wypadek paralotniarza w Łęgu Tarnowskim

Do wypadku doszło około godz. 14 przy ul. Zamoście w Łęgu Tarnowskim. Jak wstępnie ustaliła tarnowska policja, do zdarzenia doszło, gdy 48-letni paralotniarz startował ze swojej posesji. Przekazał policjantom, że gdy wzbijał się w powietrze nastąpił nagły podmuch wiatru, co miało spowodować, że spadł na ziemię. Poszkodowany został przewieziony do tarnowskiego szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa.

Na miejscu wypadku oprócz załogi pogotowia ratunkowego i policji pracują także strażacy z PSP Tarnów oraz OSP Łęg Tarnowski. Na miejsce udał się także prokurator. O zdarzeniu poinformowana została również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.