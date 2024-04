Legendarny Mike Candys w klubie Energy2000 w Przytkowicach. To była niesamowita impreza. Mamy zdjęcia! Redakcja Kraków

Legendarny Mike Candys wystąpił w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Występ prawdziwej klubowej legendy i najbardziej znanej na świecie „żółtej uśmiechniętej buźki” uświetnił sobotnią (13 kwietnia) imprezę w popularnej dyskotece. Klubowicze podczas imprezy mogli usłyszeć takie przeboje jak: „Everybody”, „Brand New Day”, „One Night In Ibiza”, „Around The World” czy „2012”, . Zobacz, co tam się działo.