Lekarka i dwie położne na celowniku śledczych z Krakowa. Mają proces za błąd medyczny. Rodząca czekała 11 godzin na cesarkę

Śledczy informują, że przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło na stwierdzenie, iż w okresie od dnia 24 czerwca 2018 roku do dnia 25 czerwca 2018 roku lekarka dyżurna oddziału położniczo-ginekologicznego jednego ze szpitali z siedzibą w Krakowie, naruszając zasady wiedzy i praktyki medycznej, zaniechała podjęcia we właściwym czasie czynności zmierzających do przeprowadzenia cesarskiego cięcia w trybie pilnym, w wyniku czego nieumyślnie spowodowała u matki wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zaś u dziecka nieumyślnie spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu, w konsekwencji czego nieumyślnie spowodowała jego śmierć, która nastąpiła w dniu 6 września 2018 r.

W toku postępowania ustalono ponadto, że dwie położne sprawujące opiekę nad pokrzywdzoną, wiedząc o konieczności pilnego przeprowadzenia u niej cesarskiego cięcia, nie poinformowały przełożonych lekarki dyżurnej, jak również własnego przełożonego o fakcie, że przez około 11 godzin lekarka dyżurna nie podejmowała działań zmierzających do przeprowadzenia u pokrzywdzonej cesarskiego cięcia.