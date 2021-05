Limanovia pikuje w dół. Sokół i Orkan też bez punktów

Niestety, żadna z naszych drużyn nie zdobyła nawet punktu, w większości notując bolesne porażki. Zawodzą podopieczni trenera Piotra Kapusty. Limaniovia, która w tym sezonie celowała w końcowy triumf w lidze i awans do baraży o trzecią ligę, przegrała swój drugi mecz z rzędu. Tym razem MKS okazał się słabszy od rezerw Bruk-Bet Termalicy Nieciecza przegrywając u siebie 1:3.

Dla limanowian była to piąta porażka w bieżącej kampanii, która może jeszcze nie wyklucza ich z walki o najwyższe cele, ale z pewnością mocno ogranicza. Tymczasem lider i wicelider zgodnie wygrały swoje spotkania. Lubań Maniowy ograł Sokoła w Słopnicach 2:1, zaś Poprad Muszyna na własnym boisku uporał się z tarnowskim Metalem zapisując na swoim koncie wygraną 3:1. Mecz muszynian z tarnowianami miał dość niecodzienny przebieg. Do 80. minuty gospodarze przegrywali bowiem 0:1. Później zdołali dojść jednak do głosu.