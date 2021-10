Limanowa. Reklamowy kicz zniknie z miejskich ulic? Projekt uchwały już gotowy [ZDJĘCIA]

O problemie na ostatniej sesji Rady Miasta przypomniał radny Leszek Mordarski, który w interpelacji zauważył, że sprawa uchwały krajobrazowej wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców Limanowej. właJak zdradził Burmistrz Limanowej Władysław Bieda, projekt ustawy jest już przygotowany. – W najbliższym czasie chcemy przedstawić go radnym, następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym. Zapewne będą różnice zdań, ale tak już było przecież w innych miastach naszego kraju – stwierdził.

Przypomnijmy, że już w 2019 roku limanowski Magistrat zapowiadał, że wraz z zakończeniem prac nad rewitalizacją centrum miasta rozpoczną się prace nad tzw. ustawą krajobrazową. Ustawa miałaby rozwiązać problem krzykliwych szyldów i reklam, które są wątpliwą ozdobą często zabytkowych kamienic. Któż z nas nie kojarzy kolorowych, nieraz do przesady, a przez to kiczowatych, krzykliwych, niespójnych plastikowych reklam, które „zdobią” fasady budynków mając przyciągnąć potencjalnych klientów. Są zamontowane bez zachowania jakichkolwiek zasad. Co na to mieszkańcy?