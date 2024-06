"Lokalna energia dla przyszłości". Już w październiku w Krakowie wielki Kongres Energetyki Rozproszonej

Polska transformacja energetyczna na tle świata

- Według tego rankingu Polska znajduje się na 40 miejscu. W ostatnich 10 latach zaliczyliśmy progres. Zdobyliśmy około 60 punktów na 100 więc wynik jest dostateczny, choć poniżej naszych oczekiwań. W zakresie gotowości jesteśmy zbliżeni do gospodarek rozwiniętych, gorzej jest jeśli chodzi o gotowość do dalszej transformacji. Mamy problem z innowacyjnością i i zaangażowaniem politycznym - mówił ekspert

Dyskusja

Na koniec spotkania odbył się panel dyskusyjny dotyczący polskiej transformacji energetycznej. Adrian Kondaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Klimatu i Środowiska mówił o Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu, który już wkrótce zostanie poddany konsultacjom publicznym.

-My wychodzimy z poziomu makro. Nie skupiamy się tylko na sektorze elektroenergetyki, staramy się zaprogramować zmiany w różnych obszarach gospodarki, ale konsekwencje tych zmian spadną na barki wielu instytucji, świat nauki itp. Resort jest gotowy do kolejnych rozmów, bo same dokumenty strategiczne to nie wszystko - mówił