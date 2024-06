Lubiana impreza powróciła! Po kilkuletniej przerwie do Wieliczki wróciło Święto Soli Malwina Koniecpolska

Po czterech latach przerwy, spowodowanej m.in. remontem Zamku Żupnego, do Wieliczki wróciło Święto Soli. To okazja do wędrówki w przeszłość - śladami soli i związanych z nią dawnych rzemiosł, a także do skosztowania potraw kuchni żupnej.