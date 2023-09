Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (19.09.2023) Dominik Berneński

Cieszący się Łukasz Kaczmarek został okrzyknięty bohaterem finałowego meczu w turnieju Ligi Narodów, w którym Polska po raz pierwszy zdobyła złoty medal. Jak żyje i mieszka nasz czołowy atakujący?

Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!