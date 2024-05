Łzy radości Wisły i smutku Pogoni po finale Pucharu Polski. Ten mecz przejdzie do historii polskiej piłki nożnej

- Tak samo jak wyjątkowe jest to wydarzenie, tak samo trudno znaleźć mi słowa, które to opisują. Poświętowaliśmy w szatni, na pomeczowej konferencji prasowej, ale jeszcze to wszystko do mnie nie dochodzi, co zrobiliśmy. Świetna sprawa. Cieszę się, że jeszcze za piłkarskiego życia udało mi się coś tak pięknego przeżyć. Cieszymy się niesamowicie, ale tej radości w pełni nie będzie, jeżeli w tym sezonie nie awansujemy do ekstraklasy - mówił po meczu kapitan Wisły Alan Uryga.